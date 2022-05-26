زهير البهاوي يكشف عن أصعب تجربة في حياته

نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المغربي زهير البهاوي مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي أصعب تجربة مر بها في حياته و هو خارج أرض الوطن.

و نشر الفنان الشاب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يظهر فيه والده من قلب إحدى المصحات الخاصة، رفقة عائلته الصغيرة.

و في هذا الصدد أرفق البهاوي مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه:”باااا توفيق بخير الحمدلله، أصعب تجربة في حياتي بعيدا على أرض الوطن والوالد دخل المستشفى”.

و واصل تدوينته قائلا:”بغيت نشكر أصدقائي لي وقفو معايا و الأطباء و الممرضات لي كانوا كيطامنوني وأنا بعيد والله يخليلكم والديكم جميعا ، أحبكم”.

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