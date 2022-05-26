زهير البهاوي يكشف عن أصعب تجربة في حياته

2022-05-26 / 13:23
0
نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المغربي زهير البهاوي مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي أصعب تجربة مر بها في حياته و هو خارج أرض الوطن.

و نشر الفنان الشاب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يظهر فيه والده من قلب إحدى المصحات الخاصة، رفقة عائلته الصغيرة.

و في هذا الصدد أرفق البهاوي مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه:”باااا توفيق بخير الحمدلله، أصعب تجربة في حياتي بعيدا على أرض الوطن والوالد دخل المستشفى”.

و واصل تدوينته قائلا:”بغيت نشكر أصدقائي لي وقفو معايا و الأطباء و الممرضات لي كانوا كيطامنوني وأنا بعيد والله يخليلكم والديكم جميعا ، أحبكم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد: إفريقيا تختزن تنوعا ثقافيا وتراثيا غنيا غنى تاريخها

بنسعيد: إفريقيا تختزن تنوعا ثقافيا وتراثيا غنيا غنى تاريخها

2022-05-25 / 19:17
Photo of فشل الدورة 23 لمهرجان العود بتطوان

فشل الدورة 23 لمهرجان العود بتطوان

2022-05-25 / 18:16
Photo of تنظيم المهرجان الدولي للسينما والهجرة في دورته الثامنة عشرة في يونيو

تنظيم المهرجان الدولي للسينما والهجرة في دورته الثامنة عشرة…

2022-05-25 / 16:59
Photo of المغربية صوفيا سعيدي تجذب عدسات كاميرات مهرجان الكان

المغربية صوفيا سعيدي تجذب عدسات كاميرات مهرجان الكان

2022-05-25 / 15:23
Photo of الشاعر محمد المرضي يروي تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد في “يلا روح

الشاعر محمد المرضي يروي تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد…

2022-05-24 / 13:07
Photo of محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

2022-05-24 / 11:18
Photo of جايلان تصدر أحدث أغانيها بعنوان “ oui oui ”

جايلان تصدر أحدث أغانيها بعنوان “ oui oui ”

2022-05-24 / 09:50
Photo of امينوكس لجمهوره :” مبقى حتى واحد ولا حتى حاجة كتخلعني”

امينوكس لجمهوره :” مبقى حتى واحد ولا حتى حاجة…

2022-05-23 / 21:15
Photo of مصر .. التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين بالشرطة

مصر .. التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين…

2022-05-23 / 17:42
Photo of مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض لها ولابنتيها

مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض…

2022-05-23 / 14:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق