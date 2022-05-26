حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 30 يونيو القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-05-26 / 13:16
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هبة بريس - الرباط

قرر المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 31 ماي الجاري إلى غاية 30 يونيو المقبل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكدت طيلة الأسابيع القليلة الماضية استقرار الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب.

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تعليق واحد

  1. لمــاذا هـذه القـرارات العشوائيـة للمجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، فـي تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 31 ماي الجاري إلى غاية 30 يونيو المقبل.رغـم الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ورغـم استقـرار الوضعيـة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب.؟

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