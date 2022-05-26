بوتين: روسيا تظل المصدر الأول للقمح في العالم

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تظل أكبر مصدر للقمح في العالم.

وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو: “لقد أصبحنا منافسين على المستوى العالمي، في الأسواق العالمية. تظل روسيا، إذا تحدثنا عن القطاع الزراعي، أكبر مصدر للقمح في العالم، رقم واحد”.

وأشار إلى أن روسيا كانت تشتري القمح، أما في الوقت الحاضر فهي تبيعه. تنتج بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، قمح أكثر، لكنها تستهلكه أكثر. وشدد الرئيس على أن “روسيا أصبحت رقم واحد في السوق الخارجية”.

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