تفاعل الأمن بسرعة مع فيديوهات الإجرام ينال الاستحسان و يدفع لمزيد من التوثيق

2022-05-26 / 13:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عمل كبير تقوم به مصالح التتبع الرقمي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني و التي تحرص على مراقبة مختلف وسائط التواصل الاجتماعي من منصات إعلامية و مواقع تواصل و تطبيقات الدردشة، حيث يتم نشر عدد من مقاطع الفيديو التي توثق لجرائم تحدث بأنحاء متفرقة من المملكة.

و تتفاعل مصالح الأمن بسرعة و جدية كبيرة مع كل المقاطع التي يتم تداولها لجرائم مفترضة و أحداث مخالفة للقانون، حيث دأبت مديرية الحموشي على التفاعل معها في ظرف قياسي من خلال البحث و التقصي و توقيف المتورطين و نشر بلاغات بخصوص ذلك لإطلاع الرأي العام على كل المستجدات.

و ينال تفاعل مصالح الأمن مع مقاطع الإجرام المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي استحسان كافة المغاربة، و هو ما يدفع عددا منهم لتوثيق كل ما قد يصادفونه من أحداث يتم فيها خرق القانون أو الاعتداء على حرمة المواطنين و ممتلكاتهم و كذا على الحق العام.

و ساهم التفاعل و الاستجابة الفورية لعناصر الأمن مع كل المقاطع التي يتم نشرها في لجوء عدد من الشهود العيان لتوثيق جرائم مفترضة يرتكبها الغير و نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر وسيلة فعالة لإيصال التظلمات و الشكاوي للجهات المعنية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و بشكل شبه يومي تقريبا، تصدر مصالح التواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بلاغات توضيحية بخصوص عدد من المقاطع المصورة التي يتم نشرها لجرائم مفترضة و التي في غالب الأحيان تسفر عن توقيف مخالفي القانون و تحويلهم للمتابعة القضائية على خلفية الجرائم التي يرتكبونها.

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