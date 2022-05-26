الأمن يعتقل ثلاث شبان روعوا ساكنة برشيد و خربوا عددا من السيارات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة و جدية مع أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تخص شبابا بمدينة برشيد روعوا الساكنة و قاموا بتخريب عدد من السيارات.

و في هذا الصدد، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 و 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

و توصلت مصالح الشرطة بمدينة برشيد مساء الأربعاء بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في حالة سكر وتخدير قويتين في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بحي اليسر أمام ثانوية أولاد حريز بمدينة برشيد.

هاته الأفعال الإجرامية شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0