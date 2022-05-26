غرباء بمحيط مطار محمد الخامس يثيرون استياء المسافرين و الدرك يغض الطرف

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

بمجرد خروج أي مسافر من إحدى بوابات مطار محمد الخامس، يتسابق عدد من الأشخاص الغرباء، أحيانا بهندام غير لائق، في محاولة منهم لحمل أمتعة و حقائب المسافرين و كذا لعرض خدمات متعددة بعضها غير قانوني.

تصرفات هؤلاء الغرباء عن مطار محمد الخامس باتت تثير استياء المسافرين خاصة الأجانب منهم حيث يعمدون لطلب مبالغ مالية أحيانا مبالغ فيها لحمل الأمتعة و بعض الخدمات التي لا يطلبها منهم أحد في الأصل.

الغريب في الأمر، أن هاته التصرفات تحدث أمام مرأى عناصر الدرك الملكي المرابضين في كل جنبات المطار دون أن يتدخلوا لوقف العبث الذي يسيء لسمعة المطار و يقض مضجع المسافرين.

و في هذا الصدد، أكد أحد مرتادي المطار: “هانتا شوف كيجيو يتسابقو يهزو لك باليزتك و يطالبونك بمبلغ مالي بلا متطلب منهم نتا أصلا المساعدة، كاين لي كيجي يبقا لاصق لك في جنابك حتى تعطيه لفلوس صحة و بعضهم من ذوي السوابق، هادشي راه ماشي معقول و خاص يتوضع ليه حد لأنه ما كاين في حتى شي مطار فالعالم”.

هذا وكان مجموعة من المسافرين قد نشروا تدوينات في نفس السياق، يطالبون من خلالها بالتعامل بحزم و صرامة مع الأشخاص الدخلاء و الغرباء الذين يقضون مضجع و راحة المسافرين بتصرفاتهم الغريبة، خاصة أن إدارة المطار سبق و وضعت عمالا مؤهلين و معتمدين لمساعدة المسافرين في حمل الحقائب و الأمتعة و لإرشادهم.

*الصورة من الأرشيف

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