غرباء بمحيط مطار محمد الخامس يثيرون استياء المسافرين و الدرك يغض الطرف
هبة بريس ـ الدار البيضاء*
بمجرد خروج أي مسافر من إحدى بوابات مطار محمد الخامس، يتسابق عدد من الأشخاص الغرباء، أحيانا بهندام غير لائق، في محاولة منهم لحمل أمتعة و حقائب المسافرين و كذا لعرض خدمات متعددة بعضها غير قانوني.
تصرفات هؤلاء الغرباء عن مطار محمد الخامس باتت تثير استياء المسافرين خاصة الأجانب منهم حيث يعمدون لطلب مبالغ مالية أحيانا مبالغ فيها لحمل الأمتعة و بعض الخدمات التي لا يطلبها منهم أحد في الأصل.
الغريب في الأمر، أن هاته التصرفات تحدث أمام مرأى عناصر الدرك الملكي المرابضين في كل جنبات المطار دون أن يتدخلوا لوقف العبث الذي يسيء لسمعة المطار و يقض مضجع المسافرين.
و في هذا الصدد، أكد أحد مرتادي المطار: “هانتا شوف كيجيو يتسابقو يهزو لك باليزتك و يطالبونك بمبلغ مالي بلا متطلب منهم نتا أصلا المساعدة، كاين لي كيجي يبقا لاصق لك في جنابك حتى تعطيه لفلوس صحة و بعضهم من ذوي السوابق، هادشي راه ماشي معقول و خاص يتوضع ليه حد لأنه ما كاين في حتى شي مطار فالعالم”.
هذا وكان مجموعة من المسافرين قد نشروا تدوينات في نفس السياق، يطالبون من خلالها بالتعامل بحزم و صرامة مع الأشخاص الدخلاء و الغرباء الذين يقضون مضجع و راحة المسافرين بتصرفاتهم الغريبة، خاصة أن إدارة المطار سبق و وضعت عمالا مؤهلين و معتمدين لمساعدة المسافرين في حمل الحقائب و الأمتعة و لإرشادهم.
*الصورة من الأرشيف
8 تعليقات
مازال خصهم غير الجيلي الصفار وتزيان القضية. اوا نستاهلو.. البلاد كلها سيبة ولا من يردع او يصلح
في الحقيقة مطار محمد الخامس لا يليق ان نسميه مطار اولا للمعاملة داخل المطار سواء عند الدخول أو الخروج. الشرطة والجمارك يجب إعادة تأهيلهم.
نعم سبق وحدث معي ذلك داخل وخارج المطار ابتداءا من موقف السيارات وحتى عند الحواجز الامنية عند التفتيش حيث يعتقد البعض أنهم أمنيون بلباس مدني إلا أنك تفاجىء بطلب المال مقابل عمل لم تطلبه منه كأخد الحقاءب ووضعها في سكانير التفتيش.لدلك نطالب المسؤولين بالتحرك فورا بيطهير المطار من الداخل والخارج
هذا المشكل بدا في المحطات الطرقية مع ابناء الشعب والطلبة التي تستعمل الحافلات
ها هو انتقل الى الطبقات التي تركب الطائرات.
هنيئا لنا.
مادام المسؤولون واكلين الحلوة تاواحد مغيدخل خاصنة ديما تنوضو الفوضة والشوهة عاد تحرك السلطة مفهمت والو فهاد لبلاد واشمن قانون خدامين بيه
مرة عند النزول تم ادخال جميع عربات الأمتعة الي الداخل و لا يوجد الا هؤلاء صحبة العربات بتواطئ
مسؤول المطار.
وقال لك بغينا المزيد من السياح؟؟؟!!!
هذا يسيئ للسياحة المغربية يجب على مكتب مطار تطهير المكان من هؤلاء الذين يزعجون المسافرين عيب وعار نسوفوا متل عذه السلوكات أمام مطار دولي نتمنى أن تستجيب سلطات ومكتب المطار لهذا المطلب
كنت اظن انه موقف وقعت فيه الا انه على ما يبدوا أمر معتاد هناك لقد تشاجرت مع شخص كان قليل الادب واقسم كنت على وشك ان الغي سفري واهتم به ولكنه دهب الى حاله في الوقت المناسب والغريب ان الدرك لا يحرك ساكنا