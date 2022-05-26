اعتدى على سيدة بالضرب بالشارع العام.. توقيف شخص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المقرون بالسرقة وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض سيدة للضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض بالشارع العام بمنطقة البرنوصي، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه وهو في حالة تلبس بإلحاق خسائر مادية بحافلة للنقل العمومي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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