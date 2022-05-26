توقف الأشغال بالدار البيضاء يثير الامتعاض و يعمق الاختناق المروري بالمدينة

2022-05-26 / 10:26
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

معاناة ما بعدها معاناة تلك التي فرضت على سكان مدينة الدار البيضاء كل يوم منذ أزيد من سنتين من الزمان بسبب الأشغال الكثيرة و العشوائية التي انطلقت و لم تنته لحدود الساعة.

أينما وليت وجهك في العاصمة الاقتصادية للمملكة إلا و تجد لافتات برتقالية و زرقاء اللون تحيط بك يمينا و يسارا للدلالة على الأشغال المنتشرة في كل حدب و صوب بالمدينة، و لو أن الحفر التي تنتشر كالفطر بالطرقات تكفي للدلالة على ذلك.

معاناة سكان البيضاء تضاعفت خلال الأيام الأخيرة بعد أن توقفت بشكل مفاجئ الأشغال بأغلب الأوراش و ذلك لأسباب تختلف من مصدر لآخر، غير أنها جميعا تشترك في نقطة واحدة: “متى سنتهي معاناة البيضاويين؟”.

و ساهم توقف الأشغال خاصة بخطوط التراموي و الباصواي في عرقلة السير بشكل كبير و بالأخص خلال فترات الذروة و هو ما يجعل الفوضى تطغى على أغلب المدارات و المحاور الطرقية بالرغم من المجهودات الكبيرة و المضنية التي تبذلها عناصر الأمن المروري لتيسير انسيابية التنقل.

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تعليق واحد

  1. كون تشوف دار بوعزة rondpoint دارو فيها اكثر من عام ومازال معارفينش اش باغين يديرو والمسؤولين كايشوفو اللهم ان هذا منكر

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