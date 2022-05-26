أكادير.. اعتقال شخصين متورطين في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية

هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 26 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تورط المشتبه فيهما في تزوير شواهد ودبلومات دراسية ومهنية وتضمينها أختاما وطوابع تخص مؤسسات عمومية وخاصة، ثم ترويجها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من رصد نشاطهما الإجرامي وتوقيفهما مساء يومه الأربعاء بحي الدشيرة بمدينة إنزكان.

عمليات التفتيش المنجزة بداخل نادي الأنترنيت الذي يسيره أحد الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من الوثائق المزورة، والتي تتضمن دبلومات وشواهد نجاح وكشوفات للنقط صادرة عن مؤسسات للتعليم العالي ووثائق تعريفية في إسم الغير، فضلا عن حجز دعامة تخزين وجهازي حاسوب أظهرت الخبرة التقنية الأولية أنها تتضمن آثارا رقمية لعمليات التزوير، وفقا لإفادة المصدر ذاته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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