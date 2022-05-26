اجتماعات أمنية مكثفة بولاية الدار البيضاء تستبق قمة الوداد و الأهلي

2022-05-26 / 11:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أيام قليلة فقط تفصلنا عن موعد نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع بين نادي الوداد الرياضي ممثل المملكة المغربية و الأهلي المصري و هي المباراة التي سيحتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و لضمان السير العام العادي للمباراة في أحسن الظروف، شرعت السلطات الأمنية في الإعداد لاستراتيجية أمنية محكمة تنطلق من لحظة سحب التذاكر من الأماكن المعتمدة و وصولا بتأمين ولوج الجماهير للملعب و نهاية باحتفالات التتويج.

و عقدت مصالح الأمن منذ بداية الأسبوع الجاري اجتماعات مطولة بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء بحضور كبار المسؤولين الأمنين من داخل المديرية العامة للأمن الوطني و التي ستشرف بشكل مباشر على تدبير كل الأمور الأمنية المتعلقة بالمباراة.

و تقرر في مرحلة أولى ما قبل يوم المباراة، وضع فرق أمنية متنقلة و ثابتة، بالزي المدني و الرسمي، بمختلف نقاط سحب التذاكر و كذا بمحيط الملعب و بمقر تواجد بعثة النادي المصري و بملعب التداريب المعتمد.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى مساء الاثنين 30 ماي الجاري بشبابيك مغلقة بعد أن تقرر بيع التذاكر بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع سحبها من نقاط تم تخصيصها لهذا الغرض.

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