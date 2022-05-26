غوفرين: سنوقع مع المغرب أول اتفاقية بالمجال العلمي

هبة بريس

قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، إن وزيرة العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش هكوهين تزور الرباط حاليا لتوقيع أول اتفاقية بمجال التكنولوجيا والعلم بين البلدين.

وغرد غوفرين على “تويتر” قائلا: “نحن جد سعداء اليوم باستقبال أوريت فركاش هكوهين وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية في زيارة للمغرب، تزامنا مع اختتام الحدث الاقتصادي الكبير للابتكار”.

وتابع: “سيتم بهذه المناسبة توقيع أول اتفاقية في مجال التكنولوجيا والعلم بين المغرب وإسرائيل”..

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