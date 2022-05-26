غوفرين: سنوقع مع المغرب أول اتفاقية بالمجال العلمي
هبة بريس
قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، إن وزيرة العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش هكوهين تزور الرباط حاليا لتوقيع أول اتفاقية بمجال التكنولوجيا والعلم بين البلدين.
وغرد غوفرين على “تويتر” قائلا: “نحن جد سعداء اليوم باستقبال أوريت فركاش هكوهين وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية في زيارة للمغرب، تزامنا مع اختتام الحدث الاقتصادي الكبير للابتكار”.
وتابع: “سيتم بهذه المناسبة توقيع أول اتفاقية في مجال التكنولوجيا والعلم بين المغرب وإسرائيل”..
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ما سمي باتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع محرمة وباطلة شرعا، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضا وشعبا، والأمة الإسلامية. ما تم ، لا يُسمّى صلحا في حقيقته ولا هدنة، وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة.
التطبيع مع إسرائيل “يمثل أيضا إقرارا بشرعية العدو المحتل، واعترافا به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً، وقانوناً، وإنسانيا من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطي
أصبح التعامل مع الكافرين من أهل الكتاب
و الكفر بآيات الله الناهية عن ولاياتهم (سورة المائدة، آيات 51 -54)
خصلة حسنة.
أبشروا بالخلود في سعير الله.
“يوم تقلب وجوههم في النار
يقولون:ياليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسول.
و قالوا: ربنا إننا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيل” سورة الأحزاب، آيات 64-68