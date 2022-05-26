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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-26 / 07:30
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تشهد درجات حرارة النهار ارتفاعا مع طقس نسبيا حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

كما يتوقع تكون كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى و بالواجهة المتوسطية، ونزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية بالأطلسين الكبير والصغير وبالمناطق الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 7 و 12 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و 28 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 13 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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