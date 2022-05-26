مع اقتراب موسم الحج.. قرار سعودي بشأن دخول المقيمين إلى مكة

هبة بريس _ وكالات

قررت السلطات السعودية منع المقيمين من دخول مكة دون تصريح، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، وفق ما أفاد مسؤول سعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي بن محمد الشويرخ، أن القرار يأتي تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وفق ما نقلت صحيفة “الرياض” السعودية.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس 26 مايو وسيتم تطبيقه عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

ويسثتني من القرار من يتوفرون على تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، وفق المسؤول السعودي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت السعودية أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وشددت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم “حفاظا على صحتهم وسلامتهم”.

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