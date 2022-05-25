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هل اعترض المغرب على تعيين إسبانيا مسؤولا جديدا في سفارتها؟

2022-05-25 / 23:06
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” ليبرتاد ديختال” أن إسبانيا ترغب في تعيين المفوض العام الحالي للأجانب، خوان إنريكي تابوردا، مسؤولا عن الأمن في سفارتها في المغرب، لكن اختياره يواجه “فيتو مغربي”

وقالت ذات الصحيفة ان المغرب يعترض على تعيين إسبانيا مسؤولا جديدا في سفارتها في الرباط بسبب ارتباطه بجهاز الاستخبارات الإسبانية، ما ينذر بفتح فصل جديد من التوتر بين البلدين، وفق ذات الصحيفة.

ويأتي تعيين المسؤول الأمني الجديد وسط اتهامات للرباط بالوقوف وراء أزمة تجسس تفجرت في إسبانيا، الشهر الماضي، وطالت مسؤولين إسبان بمن فيهم رئيس الحكومة، بيدرو ساشيز.

وبحسب التقرير، فقد أعرب المغرب للإسبان بطريقة غير رسمية أن خوان إنريكي تابوردا “ليس البروفايل” المناسب لشغل المنصب.

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