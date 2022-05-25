إسرائيل ترفض طلب واشنطن تسليم أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات

هبة بريس _ وكالات

رفضت إسرائيل طلبا للولايات المتحدة بالسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات صنعت باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية.

وحسب موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، زار المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير إيشل واشنطن قبل أسبوعين لإجراء محادثات حول التعاون الأمني

وسأل نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كال، زميله الإسرائيلي عما إذا كان بإمكان إسرائيل منح برلين الإذن بنقل صواريخ سبايك المضادة للدبابات، التي يتم إنتاجها في مصنع إسرائيلي في ألمانيا، إلى أوكرانيا. حيث أنه بموجب الترخيص، يجب الحصول على موافقة إسرائيل من أجل نقل هذه الصواريخ إلى طرف ثالث.

ورفض إيشل الطلب، قائلا إن بلاده ستنقل فقط المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى كييف.

وحسب المصدر، تخشى إسرائيل أن يقتل جنود روس بسبب استخدام الأسلحة التي تنتجها. وقال المصدر إن هذا قد يؤدي إلى “الإضرار” بمصالح إسرائيل في سوريا

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