إختيار أكادير ضمن 50 مدينة رائدة دوليا في تعزيز الحقوق الثقافية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجح مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية في الوصول إلى المرحلة النهائية لترشيح مدينة أكادير للجائزة الدولية “International Prix UCLG – Mexico City – Culture 21″، وهي جائزة تمنح للمدن والشخصيات التي تميزت في تعزيز الحقوق الثقافية في سياق أزمة تفشي جائحة كورونا وما بعدها.

و شارك في هذه المسابقة الدولية أزيد من 100 مدينة من مختلف بقاع العالم، وقد إستطاعت أكادير أن تحجز مقعدها ضمن 50 مدينة متأهلة للمرحلة الثانية بمشروع : “شبكة القراءة العمومية لمكافحة الهشاشة الثقافية وتعزيز الحقوق ذات الصلة في سياق أزمة كوفيد-19 وما بعدها”.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في سياق الجيل الجديد لمشاريع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان والذي يستهدف محاربة الهشاشة بكل أصنافها، سيما معضلة القراءة العمومية لدى الفئات العمرية الفتية، حيث تكلفت بأشغال البناء والتجهيز، كما أنجز هذا المشروع بشراكة مع جماعة أكادير وبتعاون مع المجلس الجهوي لسوس ماسة، ويضم حاليا مكتبتين وسائطيتين وهما مكتبة المركز الثقافي محمد أبزيكا بأكادير، ومكتبة دار الشباب بجماعة أورير واللتان يشرف على تدبيرهما مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية منذ صيف 2019. وهي التجربة التي قدمها المركز في المسابقة والمغطية لهذه المرحلة الحرجة من الأزمة، والتي خففت ضغوط الجائحة على الرواد من الأطفال والشباب عبر تمكينهم من التردد على أنشطة المكتبة المتنوعة في ظل الشروط الإحترازية التي سنتها السلطات العمومية.

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