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عائلة الريسوني ..مزقت كتب سليمان ورحل لعين البرجة

2022-05-25 / 20:31
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هبة بريس _ الرباط

كشفت ابنة شقيق سليمان، الصحافية هاجر الريسوني ان إدارة السجن المحلي عين السبع 1 رحلت الصحافي سليمان الريسوني إلى سجن عين البرجة بالدار البيضاء.

وكشفت الأخيرة أن سليمان الريسوني تم ترحيله من الجناح الطبي لسجن عكاشة إلى سجن عين برجة، حيث تم وضعه بالجناح الانفرادي للسجن.

وأدين سليمان الريسوني ابتدائيا واستئنافيا، بالسجن خمسة أعوام ، بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز” .

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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الظلم ظلمات يوم القيامة ولا احد يفهم شيئا من ما يحصل

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