الشامي: النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثار خطيرة على البيئة وجودة الحياة

هبة بريس

قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثار ضارة وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة.

وأشار إلى أن هذه الخطورة تكمن في استنزاف الموارد الطبيعية النادرة وغير المتجددة، والتلوث وتفاقم حجم النفايات؛ وهو ما يكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي ببلادنا.

وأكد الشامي في مداخلة خلال ندوة رقمية حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة” نظمها المجلس الأربعاء 25 ماي، (أكد) أنه بات من الأهمية اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري لما له من مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية لبلادنا.

وأردف أن التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية “أشارك” والتي أبدى فيها المواطنين الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة عن استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.

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