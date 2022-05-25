أفغانستان.. مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف مسجدا

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في مسجد بالعاصمة كابل مساء الأربعاء، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 بجروح.

وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

ونشر نشطاء موقع فيديو من داخل المسجد الذي تم استهداف

وفي وقت سابق، قتل تسعة أشخاص على الأقل جراء استهداف ثلاث حافلات صغيرة بقنابل في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان الأربعاء، وفق ما أعلنت الشرطة.

وتراجع عدد الهجمات في أنحاء البلاد منذ أن سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، لكن عدة مدن شهدت تفجيرات خلال شهر رمضان وتواصلت بعد الشهر الكريم.

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