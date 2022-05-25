الصورة تعبيرية

المغرب يدعو إلى تعاون إفريقي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والصحي

2022-05-25 / 17:45
0
هبة بريس

دعا المغرب، أمس الثلاثاء ، في مالابو بغينيا الاستوائية ، إلى تعاون إفريقي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والصحي في القارة الإفريقية.

وجدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، السيد محمد عروشي ، الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو ، إلى تحالف إفريقي وتعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والصحي في إفريقيا.

وأكد الدبلوماسي المغربي ، خلال مداخلته في اللجنة المخصصة للأمن الغذائي والتغذية في السياق الإنساني العالمي في إفريقيا ، أن القارة الإفريقية لا تزال مستوردا رئيسيا للمواد الغذائية ، حيث تنفق ما يقرب من 43 مليار دولار سنويا، وقد يصل العدد إلى 110 مليار دولار في عام 2025 ، في ظل عدم وجود رد فعل إفريقي مشترك وعاجل.

كما أشار السيد عروشي إلى أن القارة الإفريقية تتوفر على حوالي 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم ، وأنه وفقًا لإحصاءات عام 2020 من الوكالات الدولية المختصة ، يعاني أكثر من 281 مليون إفريقي من نقص التغذية (21 في المئة من سكان القارة) ، بزيادة قدرها 89 مليونا مقارنة بعام 2014، فيما يوجد 346 مليون شخص في وضع انعدام أمن غذائي شديد.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، الذي يرأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو والذي يضم مختلف الإدارات القطاعية، أن هذه الأرقام تظهر على أن إفريقيا ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الهادفة إلى القضاء على الجوع وتحسين الأمن الغذائي في القارة .

وعلاوة على ذلك، أشار السيد عروشي إلى أنه على الرغم من الاتجاه التصاعدي لتحديات الأمن الغذائي، فإن القارة الإفريقية لديها الوسائل اللازمة ، سواء من حيث رأس المال البشري أو الموارد الطبيعية للتغلب على هذه التحديات.

وتحقيقا لهذه الغاية ، دعا بشكل عاجل إلى تعاون إفريقي قائم على الإرادة الحسنة والثقة في إفريقيا ، مؤكدا أن المملكة المغربية تظل على استعداد لتقاسم خبراتها ومعرفتها في مجال الأمن الغذائي مع الدول الشقيقة ، من خلال مبادرة تكييف الزراعة الإفريقية ، والتي تشكل مقاربة متعددة الأبعاد في إطار الأمن الغذائي.

وبخصوص جائحة كوفيد 19 ، شدد الدبلوماسي المغربي على أن ضعف إفريقيا من حيث البنية التحتية الصحية والخبرة يشير إلى الصعوبات التي قد تواجهها القارة الإفريقية في المستقبل.

وأوصى، في هذا الصدد، بإحداث منصة للخبراء الأفارقة في مجال الأوبئة التي يمكن أن تواجه القارة ، وذلك في إطار التآزر والتعاون الإفريقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: فتح سورينام قنصلية لها بالداخلة تعبير عن موقفها الثابت من القضية الوطنية

بوريطة: فتح سورينام قنصلية لها بالداخلة تعبير عن موقفها…

2022-05-25 / 17:19
Photo of الصحراء المغربية: سورينام تعبر عن دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية: سورينام تعبر عن دعمها الكامل لمخطط الحكم…

2022-05-25 / 16:49
Photo of المغرب وسورينام يثمنان عاليا مستوى العلاقات الثنائية

المغرب وسورينام يثمنان عاليا مستوى العلاقات الثنائية

2022-05-25 / 16:37
Photo of صفعة جديدة للبوليساريو.. جمهورية سورينام تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

صفعة جديدة للبوليساريو.. جمهورية سورينام تفتح قنصلية عامة لها…

2022-05-25 / 15:48
Photo of الملك يبرق العاهل الأردني وعقيلته: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

الملك يبرق العاهل الأردني وعقيلته: “حريصون على مواصلة العمل…

2022-05-25 / 11:57
Photo of المدير العام للايسيسكو: النموذج التنموي المغربي الجديد مفخرة لنا جميعا

المدير العام للايسيسكو: النموذج التنموي المغربي الجديد مفخرة لنا…

2022-05-25 / 10:42
Photo of ال “PPS” يدعو إلى ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي

ال “PPS” يدعو إلى ضرورة إعمال دولة القانون في…

2022-05-25 / 09:48
Photo of وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب

وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب

2022-05-24 / 20:00
Photo of الأمم المتحدة تكرم جنديين مغربيين

الأمم المتحدة تكرم جنديين مغربيين

2022-05-24 / 18:57
Photo of وهبي يبسط التجربة المغربية في مجال العدل لوفد رفيع المستوى من جيبوتي

وهبي يبسط التجربة المغربية في مجال العدل لوفد رفيع…

2022-05-24 / 17:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق