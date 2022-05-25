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سيرغي لافروف

لافروف لدول إفريقيا: سننفذ التزاماتنا بشأن تصدير الغذاء والأسمدة

2022-05-25 / 17:37
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف استمرار بلاده في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة إلى إفريقيا التي يعتمد بعض دولها إلى درجة حرجة على إمدادات الغذاء من روسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لافروف مع سفراء الدول الإفريقية في موسكو الأربعاء بمناسبة يوم إفريقيا الذي يحتفل به في 25 مايو من كل عام.

وقال لافروف إن موسكو تدعو الدول الإفريقية لمساعدتها في تنفيذ العقود في هذا المجال، من خلال مطالبة الغرب بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال: “ندعو أصدقاءنا في الاتحاد الإفريقي لمطالبة الغرب بإصرار برفع العقوبات الأحادية غير القانونية التي تقوض البنية التحتية للنقل واللوجستيات الضرورية للتجارة العالمية، الأمر الذي يخلق مخاطر في المقام الأول للفئات الأكثر عرضة من السكان”.

كما حث لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على اتخاذ موقف أكثر حزما من حل قضية الإمدادات الغذائية لإفريقيا.

وأشار لافروف إلى أن دول إفريقيا اتخذت موقفا متزنا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، على الرغم من الضغوط الأمريكية، معربا عن ثقته بأنها لا ترضخ لتلك الضغوط.

وشدد على ضرورة أن تعمل روسيا وإفريقيا معا من أجل إنشاء آليات مالية مشتركة تكون في مأمن من الضغوط الغربية.

وذكر الوزير أن موسكو تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق مع الدول الإفريقية على تفاصيل القمة الروسية الإفريقية الثانية المرتقبة.

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