الصورة تعبيرية

الصحراء المغربية: سورينام تعبر عن دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي

2022-05-25 / 16:49
0
هبة بريس

عبر وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون بجمهورية سورينام ، ألبرت رامدين، اليوم الأربعاء، عن “دعم بلاده الكامل” للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب.

وجدد السيد رامدين، في بيان مشترك صدر عقب محادثات جرت بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره من سورينام، التأكيد على اعتراف جمهورية سورينام بسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، قررت حكومة سورينام فتح قنصلية عامة لها بالداخلة، يضيف البيان المشترك.

يشار إلى أنه سبق لـ24 دولة أن قامت بفتح قنصليات في مدينتي الداخلة (12 بلدا) والعيون (12 بلدا).

وخلال هذه المحادثات، أطلع السيد بوريطة السيد رامدين على آخر تطورات قضية الصحراء، مؤكدا دعم المجتمع الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي توافقي لهذا النزاع الإقليمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد بوريطة، جدد، بهذه المناسبة، التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

ويندرج موقف سورينام في إطار دينامية الدعم الذي تحظى به القضية الوطنية، والذي عبرت عنه العديد من البلدان عبر العالم، من بينها بلدان منطقة الكاريبي. إذ غيرت 12 بلدا من هذه المنطقة من أصل 14، موقفها لفائدة المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدعو إلى تعاون إفريقي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والصحي

المغرب يدعو إلى تعاون إفريقي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي…

2022-05-25 / 17:45
Photo of بوريطة: فتح سورينام قنصلية لها بالداخلة تعبير عن موقفها الثابت من القضية الوطنية

بوريطة: فتح سورينام قنصلية لها بالداخلة تعبير عن موقفها…

2022-05-25 / 17:19
Photo of المغرب وسورينام يثمنان عاليا مستوى العلاقات الثنائية

المغرب وسورينام يثمنان عاليا مستوى العلاقات الثنائية

2022-05-25 / 16:37
Photo of صفعة جديدة للبوليساريو.. جمهورية سورينام تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

صفعة جديدة للبوليساريو.. جمهورية سورينام تفتح قنصلية عامة لها…

2022-05-25 / 15:48
Photo of الملك يبرق العاهل الأردني وعقيلته: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

الملك يبرق العاهل الأردني وعقيلته: “حريصون على مواصلة العمل…

2022-05-25 / 11:57
Photo of المدير العام للايسيسكو: النموذج التنموي المغربي الجديد مفخرة لنا جميعا

المدير العام للايسيسكو: النموذج التنموي المغربي الجديد مفخرة لنا…

2022-05-25 / 10:42
Photo of ال “PPS” يدعو إلى ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي

ال “PPS” يدعو إلى ضرورة إعمال دولة القانون في…

2022-05-25 / 09:48
Photo of وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب

وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب

2022-05-24 / 20:00
Photo of الأمم المتحدة تكرم جنديين مغربيين

الأمم المتحدة تكرم جنديين مغربيين

2022-05-24 / 18:57
Photo of وهبي يبسط التجربة المغربية في مجال العدل لوفد رفيع المستوى من جيبوتي

وهبي يبسط التجربة المغربية في مجال العدل لوفد رفيع…

2022-05-24 / 17:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق