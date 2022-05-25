فاس.. إيقاف شخص متورط في السرقات بالخطف باستعمال ناقلة
تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة بنسودة بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.
وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، بعدما توصلت المصالح الأمنية بشكايات تتعلق بسرقات بالخطف باستعمال سيارة يستعملها المعني بالأمر في تنقلاته حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، التي أسفرت عن تحديد مكان تواجده وبالتالي إلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز وهو في حالة سكر علني بين.
من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه، تبين أنه متورط في ثلاث قضايا جارية يتم البحث فيها من قبل دوائر الشرطة بمنطقة بنسودة، تتعلق بالسرقة بالخطف، باستعمال سيارة خفيفة، والتي استهدفت ضحايا طالت هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى قضية تتعلق بمحاولة اختطاف والسرقة تعرضت لها إحدى الفتيات.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بنفس المنطقة الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطه في قضايا مماثلة قبل أن يحال على أنظار العدالة
18 تعليقات
المغرب أصبح قبلة السواق وقطاع الطرق لان العقوبة لا تردعهم وحقوق السجناء أضف إلى ذلك العفو الملكي كما نطلب من الملك بأن لا يعفو على مثل هذه المكروبات لانها تشوه صمعة المغرب في الداخل والخارج..
اين اللصوص الكبار الذين يستعملون السيارات الفخمة والكراسي البرلمانية..
من الواجب تشديد العقوبات والحكم بالاشغال الشاقة على كل من ثبتت في حقه جريمة السرقة الموصوفة مع سبق الاصرار والترصد..
يجب الرفع من مدة العقوبة لتتراوح مابين 5سنوات و10 مع الحرمان من العفو الملكي..
السرقة بواسطة السلاح الأبيض هادا يسمى ارهاب يجب الحكم بأقصى العقوبات من عشر سنوات الى عشرين سنة زايد الغرامة..
سوء التربية والتعليم و الجهل بالدين الإسلامي و الانحلال لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اهدينا اليك وردنا ردا جميلا..
يجب فرض عقوبات صارمة ضد اللصوص لكي يكونو عبرة للأخريين
يجب تطبيق القانون ضد هذه الاشكال فقط ولا للتعميم وحجز الدرجات النارية للجميع لكون اغلبية مستعمليها يمتهنون اللصوصية والسرقة..
المشكل يتجلى في القضاء فالأمن يلقي القبض عليهم والقضاء يتساهل معهم وهذا معروف وخطير يجب معاقبتهم بعقوبات سجنية قاسية وكذالك يجب تشغيل السجناء داخل السجون المغربية وردعهم..
يجب إعادة النظر في العفو الملكي الذي يصدره الملك في الأعياد الوطنية وذالك بالغائه..
من اراد محاربة الظاهرة الحل سهل وهو تعديل القانون وذلك بجعلها جناية مع عدم الإمكانية للإستفاذة من أي عفو بالإضافة إلى الأشغال الشاقة خلال الفترة السجنية بالإضافة إلى تسريع وتبسيط المسطرة في محاكمة المجرمين..
تحياتي لرجال الأمن أو كل من ساهم او ساعد على قبض المجرمين..
كل الاحترام والتقذير لرجال الامن الوطني والذرك الملكي النازهين الذين يشتغلون بتفان واخلاص..
تطبيق أقصى العقوبات في كل من ضبطت بحوزته أسلحة بيضاء بكل انواعها واشكالها..
يجب بناء سجون خارج المدار الحضري وبعيدا عن عائلة المعتقلين..
المشكلة ليست في السارق المشكلة في من يطبق الحكم والقانون عندما تقبض بسارق يجب أن يطبق عليه الحكم الشديد. ليكن عبرا للأخرين..
يجب اتخاذ عقوبات قاسية في حق اللصوص والا فإن القانون او المشرع سيكون متساهلا مع اللصوص..
يجب تشديد العقوبات والأعمال الشاقة أما التساهل مع هؤلاء سيؤدي إلى انفلات الأمور ..