فاس.. إيقاف شخص متورط في السرقات بالخطف باستعمال ناقلة

2022-05-25 / 16:11
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة بنسودة بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.
وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، بعدما توصلت المصالح الأمنية بشكايات تتعلق بسرقات بالخطف باستعمال سيارة يستعملها المعني بالأمر في تنقلاته حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، التي أسفرت عن تحديد مكان تواجده وبالتالي إلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز وهو في حالة سكر علني بين.

من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه، تبين أنه متورط في ثلاث قضايا جارية يتم البحث فيها من قبل دوائر الشرطة بمنطقة بنسودة، تتعلق بالسرقة بالخطف، باستعمال سيارة خفيفة، والتي استهدفت ضحايا طالت هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى قضية تتعلق بمحاولة اختطاف والسرقة تعرضت لها إحدى الفتيات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بنفس المنطقة الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطه في قضايا مماثلة قبل أن يحال على أنظار العدالة

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