توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء

هبة بريس - الرباط

في إطار تعزيز التعاون والشراكة في المجال العلمي وتبادل الخبرات بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، وقع كلا من السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، زوال اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بينهما، خصوصا حماية الأملاك العمومية للدولة وتعزيز مراقبتها من الانتهاكات التي قد تطال القوانين المنظمة لاستغلالها، وكذا الحرص على التنزيل السليم لمبادئ الدستور، لا سيما مبدأ سيادة الحق والقانون.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد رئيس النيابة العامة، إن توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة التجهيز والماء هو “تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي، وانعكاساً أيضاً للمقاربة التشاركية بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطات”.

وتسعى هذه الاتفاقية، يضيف السيد الداكي إلى “الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع من جهة أخرى”.

وفي السياق ذاته، قال السيد وزير التجهيز والنقل، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في سياق خاص، يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون وكذا توفير الحماية القانونية للقائمين عليه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية للدولة وحمايتها من الانتهاكات التي قد تطالها، وتأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القوانين المنظمة لهذه الأملاك ومتابعة المخالفين طبقا للقانون.

حضر توقيع هذه الاتفاقية، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة السيد محمد عبد النباوي وأعضاء من المجلس والسيد محمد بنعليلو وسيط المملكة ، كما حضره رؤساء الاقطاب والمسؤولون برئاسة النيابة العامة وكذا المدراء والمسؤولون المركزيون بوزارة التجهيز والماء وبعض من السادة قضاة وموظفي النيابة العامة وأطر من وزارة التجهيز والماء.

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