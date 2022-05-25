مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

تطوان تهتز على وقع جريمة قتل بسبب دخان فرن

2022-05-25 / 14:48
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت مدينة تطوان اليوم الأربعاء ، على وقع جريمة قتل بشعة اقترف الجرم فيها صاحب “فران” تقليدي بحي “الطلعة” .

وبحسب مصادر محلية فان شجارا بين الجاني والضحية البالغ من العمر 50 سنة ، بسبب دخان متصاعد من محل للفرن ، تحول الى جريمة قتل بشعة بعد توجيه الجاني لضربات قاتلة للضحية بواسطة جسم صلب .

وحضرت الى عين المكان عناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الجريمة ، فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان .

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تعليق واحد

  1. il faut interdire les fours artisanaux tout cours ‘est le titre de sous développement au Maroc. Pollution de l’atmosphère et des voisinsm.je passe par la même exp avec 1 four de tôlerie de peinture de voiture.

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