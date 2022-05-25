تطوان تهتز على وقع جريمة قتل بسبب دخان فرن
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتزت مدينة تطوان اليوم الأربعاء ، على وقع جريمة قتل بشعة اقترف الجرم فيها صاحب “فران” تقليدي بحي “الطلعة” .
وبحسب مصادر محلية فان شجارا بين الجاني والضحية البالغ من العمر 50 سنة ، بسبب دخان متصاعد من محل للفرن ، تحول الى جريمة قتل بشعة بعد توجيه الجاني لضربات قاتلة للضحية بواسطة جسم صلب .
وحضرت الى عين المكان عناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الجريمة ، فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان .
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