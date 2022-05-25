رسميا.. الفيفا تستدعي الحكمتين المغربيتين كربوبي و جرمومي لكأس العالم

2022-05-25 / 15:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الحكمتان المغربيتان، بشرى كربوبي و فتيحة الجرمومي، بصمهما على مسار و مشوار متألق في السنوات الأخيرة و ذلك بعدما أبانتا عن علو كعبهما في المباريات التي أسندت لهما في البطولة الاحترافية مؤخرا و كأس العرش و كذلك كأس إفريقيا ذكورا و إناثا.

هذا المسار المتألق توجته بشرى كربوبي و زميلتها فتيحة الجرمومي بدعوة الفيفا لهما للمشاركة في كأس العالم للإناث أقل من 20 سنة و التي ستجرى بدولة كوسطاريكا في الفترة ما بين 10 و 28 غشت القادم.

و تم استدعاء الحكمة كربوبي و الحكمة المساعدة فتيحة الجرمومي لقيادة مباريات المونديال من غرفة الفار، فيما تم اختيار طاقمين اثنين من القارة الإفريقية في هذا العرس المونديالي.

و هاته القائمة الرسمية للحكمات اللواتي تم اختيارهن لقيادة بطولة العالم بكوسطاريكا:

 

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