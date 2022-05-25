خبراء القانون بسطات يستعرضون تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

التأم خبراء القانون من أساتذة جامعيين وباحثين في العلاقات الدولية، صباح اليوم الأربعاء في لقاء علمي لتدارس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل التنافسية والهيمنة العالمية للأحادية القطبية.

الندوة العلمية التي نظمها مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي بكلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، والمرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، تحت عنوان: ” الحرب الروسية الأوكرانية: سياق الأزمة وتداعياتها المرتقبة”، ترأسها الدكتور عبد الجبار عراش؛ أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، سطات، والتي بسط من خلالها كل من الدكتور إحسان الحافيظي؛ أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، سطات باتولوجيا العلاقات الدولية في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استعرض من خلالها الأسباب الرئيسية وراء اندلاع هذه الأزمة بين الدولتين، والتي تعود بالأساس إلى أسباب سياسية لاسيما وأن روسيا أعلنت رفضها لفكرة التقارب بين أوكرانيا والغرب بما في ذلك تمتد حلف النيتو، كما أن الصراع قد غذته بعض المعطيات الجيوسياسية بما في ذلك حنين روسيا لتعزيز نفوذها وإعادة هيمنتها كدولة من دول العالم العظمى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين، وهو باتت تحن له روسيا لإعادة أمجادها من جديد، ناهيك عن تسارع وثيرة التدخل الأمريكي ومعه الغرب في شؤون الدولة تحت مسميات عدة غالبا ما تأخذ طابع الدفاع عن حقوق الانسان.

وحول سيناريوهات طول امتداد عمر الحرب، أكد الحافظي أن مفاتيح انهائها بيد الولايات المتحدة الامريكية التي يبدو دورها بارزا من خلال المفاوضات الجارية الوفد الروسي والاوكراني هذا الأخير الذي لا يملك سلطة القرار إلا بالرجوع لأمريكا.

ومن جهتها تطرقت الدكتورة ليلي الرحيمات؛ أستاذة باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، سطات، لحجم آثار الحرب الروسية الأوكرانية على النظام الدولي والسيناريوهات المرتقبة، سواء على مستوى الوضع الاقتصادي أو السياسي، في ظل وضعية عالمية تطبعها الحساسية والصراعات.

كما تناول الدكتور سعيد سيتر، أستاذ باحث في القانون العام. كلية الحقوق، سطات مداخلة بعنوان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فيما تناولت الدكتورة مريم قريشي: أستاذة باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، سطات في عنوان

“le rôle de la commission d’enquête internationale indépendante en

matière des DH: cas de l’invasion de l’Ukraine”

ومحمد صابر، طالب باحث في سلك الدكتوراه، كلية الحقوق، سطات، ستكون مداخلته حول “الأزمة الروسية الأوكرانية وإزدواجية المعايير الأوروبية إتجاه اللاجئين الذين ذهبوا ضحية سلوكات سياسية، وما أعقبها من تطاول على القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

عبد الاله رفيع؛ طالب باحث في ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، كلية الحقوق، سطات “المقاتلون عبر النظاميين في الحرب الروسية الأوكرانية، قراءة في كتاب كارل سميت البارتيزات “.

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