المغربية صوفيا سعيدي تجذب عدسات كاميرات مهرجان الكان

نجلاء مزيان

خطفت مذيعة MBCTrending المغربية صوفيا سعيدي عدسات الكاميرات والإعلام العالمي أثناء ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2022.

وبدت صوفيا سعيدي بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلا مميز و راقي مصمم من قماش ناعم باللون الأبيض الذي عكس رشاقة قوامها و جمالها الناعم.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملكة جمال العرب السابقة صوفيا سعيدي تسريحة شعر ناعمة ووضعت مكياجًا بسيطا يلائم تفصيل جمالها.

و الجدير بالذكر ان مهرجان كان هو الأكثر شهرة في عالم السينما، حيث يجتمع فيه أقطاب صناعة السينما والترفيه من جميع أنحاء العالم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0