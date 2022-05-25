ذهب ممزوج بالنحاس يغزو الاسواق المغربية ومطالب بتدخل إدارة الجمارك

2022-05-25 / 15:50
2
ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت ” هبة بريس ” بالعديد من شكايات المواطنين ، تعرضوا لعملية ” الغش” من طرف بائعي الحلي بعدد من مدن المملكة.

وكشفت مصادرنا، أن إدارة الجمارك بدورها عبر لجن التفتيش، قد وقفت على عملية التزوير في كل من مدن القصر الكبير وبنسليمان، مما يشير الى وجود شبكات محترفة في التزوير ، غزت الاسواق بمنتوجات مزورة .

ومن المرتقب في حالة شن حملة وطنية على المتاجر ونقط بيع المجوهرات اكتشاف كميات من الذهب المغشوش تروج بالأسواق، ناتجة عن عمليات غش يقوم بها الباعة غير الشرعيين ، حيث يتم مزج الذهب بالنحاس والفضة للتحايل على الزبائن .

وضعية تحتاج من إدارة الجمارك المغربية الى جانب عملية الزجر ، تنظيم حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بضرورة شراء الذهب من المحلات التجارية الرسمية وضرورة المطالبة بفاتورة يحدد فيها وزن ونوعية القطع الذهبية بعد كل عملية شراء .
وحسب مصادر عليمة فإن كميات من الذهب المغشوش دخلت الأسواق المغربية يأتي أغلبها من إيطاليا وسوريا وتركيا، حيث تدخل كل سنة عبر مختلف النقاط الحدودية وكذا المطارات والموانئ كميات من الذهب بطرق غير شرعية .

وكشفت نفس المصادر أن هناك كميات من الذهب أصبحت تسوق بأقل من عيار 18 قيراط، وهو المقياس الذي يحدد جودة ونوعية الذهب، بحيث أن عملية الغش في الذهب تجري بالأسواق غير الشرعية إذ يتم خلط 200 غرام من النحاس والفضة مع كيلوغرام واحد من الذهب، لدى الصائغين غير الشرعيين، الذين ينتجون 40 بالمائة من الذهب.

كما تشير بعض المصادر، عن خلق ورشات سرية بأحياء سكنية، حولت مهامها الى التزوير والغش في هذه المادة من طرف صناع باتوا ينشطون بدون سجلات رسمية، وذلك ما يؤثر على نوعية المادة، كما أن أكثر العمليات تحدث عند إعادة تركيب وصناعة الذهب القديم والذي يسوق بدون ختم رسمي، الأمر الذي صار يتطلب تضافر جهود كل المصالح لمكافحة التجارة الفوضوية والأسواق الموازية.

مصادر متطابقة، كشفت أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بدول عديدة من العالم كانت لها تأثيرات جانبية على بورصة الذهب بعد تسجيل انخفاض كبير، وتقلص وتراجع في حجم مبيعات وأرقام أعمال باعة المجوهرات بنسبة كبيرة ، حيث أصبح تجار الذهب لا يشترون الذهب وإنما يستعملون فقط الكميات المخزنة لديهم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استئنافية فاس تأجل النظر في ملف برلماني سابق بإقليم صفرو .

استئنافية فاس تأجل النظر في ملف برلماني سابق بإقليم…

2022-05-25 / 22:18
Photo of إختيار أكادير ضمن 50 مدينة رائدة دوليا في تعزيز الحقوق الثقافية

إختيار أكادير ضمن 50 مدينة رائدة دوليا في تعزيز…

2022-05-25 / 22:11
Photo of برشيد..الأمن يتفاعل مع فيديو الإعتداء على فتاة داخل محل تجاري

برشيد..الأمن يتفاعل مع فيديو الإعتداء على فتاة داخل محل…

2022-05-25 / 21:38
Photo of نشاط نقابي ..وجهة لتنمية قدرات ممثلي العمال والمسؤولين النقابيين

نشاط نقابي ..وجهة لتنمية قدرات ممثلي العمال والمسؤولين النقابيين

2022-05-25 / 21:30
Photo of عائلة الريسوني ..مزقت كتب سليمان ورحل لعين البرجة

عائلة الريسوني ..مزقت كتب سليمان ورحل لعين البرجة

2022-05-25 / 20:31
Photo of مجلس الشرق ينظم الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني

مجلس الشرق ينظم الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي…

2022-05-25 / 19:56
Photo of جدري القردة .. تفاصيل الخطة الوطنية للمراقبة والتصدي

جدري القردة .. تفاصيل الخطة الوطنية للمراقبة والتصدي

2022-05-25 / 18:43
Photo of واد لاو : إنجراف خطير في مقطع طرقي يهدد سلامة مستعملي الطريق

واد لاو : إنجراف خطير في مقطع طرقي يهدد…

2022-05-25 / 18:13
Photo of وزارة الأوقاف تستجيب للحجاج و ترجئ طلبات الأزواج مختلفي الأعمار للسنة المقبلة

وزارة الأوقاف تستجيب للحجاج و ترجئ طلبات الأزواج مختلفي…

2022-05-25 / 17:06
Photo of فاس.. إيقاف شخص متورط في السرقات بالخطف باستعمال ناقلة

فاس.. إيقاف شخص متورط في السرقات بالخطف باستعمال ناقلة

2022-05-25 / 16:11

‫2 تعليقات

  1. تطلبون التدخل ممن هم اصل ما يقع ،الجمارك المغربية معروف عليها اللهت وراء الدرهم والباقي مجرد كلام .
    10000 درهم ،يسمح لك بإدخال ما تريد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق