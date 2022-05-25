خليلوزيتش : حجي صدمني باستعمال معايير مزدوجة

2022-05-25 / 13:30
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هبة بريس - ادريس دحني

عقد الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش ندوة صحفية صباح اليوم الاربعاء بالمركز الرياضي محمد السادس بالمعمورة من اجل الكشف عن مستجدات الأسود , و التشكيلة المستدعاة للمعسكر التدريبي القادم .

وتحدث وحيد عن الهالة الاعلامية التي رافقت استدعاء بعض الاسماء واستبعاد اسماء أخرى , وعرج على المشكل الذي بينه وبين مصطفى حجي , حيث قال بأنه هذا الأخير صدمه , رغم أنه كان يجب أن يعطي المثال , لكنه كان يستخدم معايير مزدوجة .

واضاف بأنه جرح كثيرا من تصرفات حجي رغم أنه كان يعتبره مقربا وهو من قام بإختياره , إلا انه قابل الإحسان بالاساءة , واكد وحيد بأنه لم يسبق له بأن أهان الشعب المغربي , بل العكس يعتبر نفسه واحد منه , واشار لأنه ساهم في صندوق جائحة كورونا بإعطائه لمليون درهم .

وختم وحيد حديثه متهكما من تصريحات حجي التي وصفه فيها بالعجوز الذي لا يعرف شيئا في كرة القدم , حيث قال بأنه سيتوجه بعد الندوة للقيام بتطوير لياقته البدنية .

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