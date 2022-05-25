رياض مزور

مزور: النسيج الصناعي المغربي من بين الأكثر ديناميكية في العالم

2022-05-25 / 13:18
0
هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن النسيج الصناعي المغربي يعد من بين الأكثر ديناميكية في العالم.

وأوضح مزور، في كلمة له خلال الاحتفاء بمرور 100 سنة على إنشاء المنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي، أن المغرب وضع عدة استراتيجيات صناعية خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع من خلال جذب استثمارات أجنبية مهمة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المهارات المغربية معترف بها عالميا، مبرزا أن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب، علاوة على رأسماله البشري، والرؤية الإستراتيجية التي يحملها الملك محمد السادس، تسمح للمملكة بجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والفاعلين الاقتصاديين.

كما أشاد مزور بمستوى إنتاجية المغرب وقدرة المغاربة على خلق الثروة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي، أكد الوزير أن هذه المنطقة الصناعية، التي تقع بالقرب من أحد أكثر الموانئ ديناميكية في المنطقة، تتمتع بيد عاملة “استثنائية ومكونة بشكل جيد”، مضيفا أن هذه المنطقة تساهم لمدة قرن في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وتتواجد المنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي، التي تعتبر أقدم منطقة صناعية في المملكة، على مساحة تقدر بحوالي 435 هكتار، وتضم أكثر من 500 مقاولة كبيرة تشتغل في أكثر من 30 نشاط صناعي، مع إحداث أزيد من 38 ألف منصب شغل مباشر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صديقي: استراتيجية “أليوتيس” منعرج حقيقي في تدبير قطاع الصيد البحري

صديقي: استراتيجية “أليوتيس” منعرج حقيقي في تدبير قطاع الصيد…

2022-05-24 / 21:11
Photo of البنك الدولي يدعم الاقتصاد الأزرق للمغرب بـ350 مليون دولار

البنك الدولي يدعم الاقتصاد الأزرق للمغرب بـ350 مليون دولار

2022-05-24 / 19:38
Photo of الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 4,4 مليار درهم

الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 4,4 مليار درهم

2022-05-24 / 18:43
Photo of تجمع المعلنين المغاربة يجدد ثقته في يوسف شيخي كرئيس لولاية ثانية

تجمع المعلنين المغاربة يجدد ثقته في يوسف شيخي كرئيس…

2022-05-24 / 17:38
Photo of الرئيس الإسرائيلي: بإمكان المغرب وإسرائيل تطوير حلول مبتكرة من أجل السلام

الرئيس الإسرائيلي: بإمكان المغرب وإسرائيل تطوير حلول مبتكرة من…

2022-05-24 / 14:34
Photo of رجال أعمال من إسرائيل يوقعون اتفاقيات اسثتمارية ضخمة بالدار البيضاء

رجال أعمال من إسرائيل يوقعون اتفاقيات اسثتمارية ضخمة بالدار…

2022-05-24 / 13:49
Photo of “سيدي علي” تحتفي بالمغرب وتطلق «بلاد الفن»

“سيدي علي” تحتفي بالمغرب وتطلق «بلاد الفن»

2022-05-24 / 13:41
Photo of انطلاق منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار”

انطلاق منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار”

2022-05-24 / 11:50
Photo of رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشيد بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة

رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشيد بريادة المغرب في مجال…

2022-05-23 / 20:28
Photo of القرض الفلاحي للمغرب يعزز شراكته مع البرنامج النيجيري نيرسال

القرض الفلاحي للمغرب يعزز شراكته مع البرنامج النيجيري نيرسال

2022-05-23 / 17:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق