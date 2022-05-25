مزور: النسيج الصناعي المغربي من بين الأكثر ديناميكية في العالم

هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن النسيج الصناعي المغربي يعد من بين الأكثر ديناميكية في العالم.

وأوضح مزور، في كلمة له خلال الاحتفاء بمرور 100 سنة على إنشاء المنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي، أن المغرب وضع عدة استراتيجيات صناعية خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع من خلال جذب استثمارات أجنبية مهمة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المهارات المغربية معترف بها عالميا، مبرزا أن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب، علاوة على رأسماله البشري، والرؤية الإستراتيجية التي يحملها الملك محمد السادس، تسمح للمملكة بجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والفاعلين الاقتصاديين.

كما أشاد مزور بمستوى إنتاجية المغرب وقدرة المغاربة على خلق الثروة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي، أكد الوزير أن هذه المنطقة الصناعية، التي تقع بالقرب من أحد أكثر الموانئ ديناميكية في المنطقة، تتمتع بيد عاملة “استثنائية ومكونة بشكل جيد”، مضيفا أن هذه المنطقة تساهم لمدة قرن في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وتتواجد المنطقة الصناعية عين السبع الحي المحمدي، التي تعتبر أقدم منطقة صناعية في المملكة، على مساحة تقدر بحوالي 435 هكتار، وتضم أكثر من 500 مقاولة كبيرة تشتغل في أكثر من 30 نشاط صناعي، مع إحداث أزيد من 38 ألف منصب شغل مباشر.

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