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مدينة أكادير تشهد جريمتي قتل خلال 24 ساعة والضحايا أشقاء

2022-05-25 / 13:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت مدينة أكادير خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية جريمتي قتل، خلفت ضحيتين من أشقاء مرتكبيها.

بحي المسيرة السكني، أجهز أخ على أخته بواسطة ألة حادة، مما تسبب في مقتلها على الفور، ليجري بعد ذلك اعتقاله بعدما حاول الفرار .

وغير بعيد عن حي المسيرة الذي شهد ليلة أمس الثلاثاء جريمة قتل، أجهز شاب يشتغل ” حارس مربد” على أخيه الذي كان يشتغل ” سيكليس” بعد خصام جمع الطرفين، ليوجه للضحية ضربة سكين على جسده ”، ليسقط أرضا مضرجا في دمائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط صدمة أفراد أسرته .

الحادثين المأساويين، أسفر عن إعتقال الجناة ، في انتظار احتلتهما على انظار الوكيل العام لدى جنيات أكادير ، بعد الاستماع لهما .

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