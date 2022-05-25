الملك محمد السادس

الملك يبرق العاهل الأردني وعقيلته: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

2022-05-25 / 11:57
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد استقلال بلادهما.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأردني الشقيق بمزيد من التقدم والرفاه، في ظل قيادته الرشيدة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري الكبير لما يجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الخالصة، وبما يربط بلدينا من علاقات متميزة مبنية على التعاون المثمر، والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع جلالتكم من أجل تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

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