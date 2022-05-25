وحيد يعيد 5 لاعبين للمنتخب منهم رحيمي و الزنيتي و يستبعد زياش من القائمة

2022-05-25 / 12:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني للمنتخب المغربي اليوم ندوة صحفية بمقر المركز الوطني محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة للإعلان عن لائحة الأسود للمنافسات المقبلة.

و كشف وحيد عن اللائحة المكونة من ثلاث حراس و هم ياسين بونو و منير المحمدي الكجوي و أنس الزنيتي.

أما في خط الدفاع، فقد تم استدعاء كل من أشرف حكيمي و نصير مزراوي و سفيان علاكوش و أدم ماسينا و سفيان شاكلا و سامي ماي و رومان سايس ثم نايف أكرد.

أما في خط الوسط، فقد تم استدعاء كل من فيصل فجر و سفيان امرابط و أيمن برقوق و إلياس شاعر و عادل تاعرابت و عزي الدين أوناحي و سليم أملاح.

أما خط الهجوم، فقد تمت المناداة على كل من سفيان رحيمي و أمين حاريث و منير الحدادي و زكرياء أبوخلال و يوسف النصيري و أيوب الكعبي و طارق تيسودالي، فيما سيلتحق بالبعثة كذلك كل من عطية الله و جواد الياميق.

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