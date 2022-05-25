وحيد: “منعت الشيشة والسهرات بالمنتخب و أجبرت اللاعبين على حفظ نشيد الوطن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش ندوة صحافية اليوم بالرباط بمركز محمد السادس للإعلان عن لائحة الأسود للمنافسات المقبلة.

و قال وحيد بأنه حين تم اختياره لقيادة المنتخب الوطني المغربي وجد بعض التسيب و الفوضى و حاول أولا تصحيح الوضع لبداية جيدة.

و قال وحيد حاليلوزيتش : “وجدت بعض الأمور لم ترق لي، منعت الشيشة داخل المنتخب الوطني و منعت كذلك السهر”.

و زاد مدرب الأسود قائلا: “كان عدد من اللاعبين لا يحفظون النشيد الوطني المغربي، و أجبرتهم على حفظه لدرجة أضحوا يؤدونه بحماس”.

و شدد حاليلوزيتش على أن الانتقادات لا يجب أن تكون بالطريقة التي يقابل بها، مضيفا :” أنا حاد الطباع و البعض لم ترقهم تصرفاتي و لكنني أشتغل جيدا و بشكل مضن لتحقيق نتائج إيجابية”.

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