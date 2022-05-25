حاليلوزيتش: “أنا عجوز لكنني أفهم جيدا في كرة القدم و لا أعرف سبب التحامل علي”

2022-05-25 / 11:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقد وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني للمنتخب المغربي اليوم ندوة صحفية بمقر المركز الوطني محمد السادس للإعلان عن لائحة الأسود للمنافسات المقبلة.

و قال وحيد خلال هاته الندوة بأنه تفاجأ لحجم التحامل و الهجوم الذي تعرض له بعد أن قاد المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم.

و قال خاليلوزيتش : “أنا عجوز لكنني أفهم جيدا في كرة القدم”، و أضاف الناخب الوطني: “لا أعرف سبب التحامل علي و عملت بجد لحماية المجموعة من الانتقادات و الضغوطات”.

و أكد المدرب البوسني: “لم أفهم لماذا هاته الانتقادات، صحيح أنني حاد الطباع و لدي مطالب كثيرة لكنني أعمل بجد و بشكل يومي، و هاته النتائج المحققة وراءها عمل كبير و مضن لا يمكن تخيله”.

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