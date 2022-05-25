لمرابط ل”هبة بريس”: نتائج التحاليل سلبية وبلادنا خالية من جدري القرود

2022-05-25 / 11:07
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، أن نتائج التحاليل التي أجريت على الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس جدري القردة جاءت سلبية.

وذكر لمرابط في اتصال هاتفي مع هبة بريس، أن بلادنا خالية الى حدود اليوم من هذا الفيروس.

وأضاف المسؤول الصحي، أن الحالات التي كلن يشتبه في اصابتها بهذا الفيروس تتمركز بجهة الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة.

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