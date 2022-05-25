طنجة.. إيقاف شخص وحجز 1180 قرص طبي مخدر

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء الثلاثاء 24 ماي الجاري، من توقيف سائق سيارة نفعية يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارته النفعية عن العثور بداخلها على حقيبة تتضمن 1180 قرص طبي مخدر من نوع “Tramadol”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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