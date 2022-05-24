الصورة ارشيفية

بعد الهزات الارضية ..برلماني يدعو إلى توفير وسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش

2022-05-24 / 23:54
0
هبة بريس _ الرباط

 

دعا محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجهيز الوقاية المدنية ووسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش، خصوصا بعد الهزات الأرضية الأخيرة.

وقال توحتوح، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، حول مدى استعداد السلطات للتدخل بمنطقة الريف في حالة وقوع كارثة الزلزال لا قدر الله، (قال) : “في ظل استمرار الهزات الأرضية بمنطقة الريف، والتي أصبح يشعر بها المواطنون بشكل شبه يومي، والتي تتفاوت شدتها من ضعيفة إلى قوية، وما يخلفه ذلك من خوف وقلق والشعور بعدم الاطمئنان على حياتهم”.

وتابع: “خاصة بعد شعورهم بهزة يوم الجمعة 20 ماي 2022، والتي تجاوزت قوتها 5 درجات على سلم ريشتر، مستحضرين سيناريو الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة (الحسيمة) سنة 2004، وباعتبار أن منطقة الريف تعد نشيطة جيولوجيا، فإن الساكنة تستحضر هذا كخطر طبيعي قد يسبب كارثة ومأساة في أية لحظة لا قدر الله، ما أصبح يسبب رعبا وقلقا حقيقيا”.

وأشار إلى ضرورة أن تكون السلطات المختلفة على استعداد وجاهزية للتدخل في حالة وقوع الكارثة، لا قدر الله، مسائلا الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم تجهيزات الوقاية المدنية وغيرها من وسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش، وعدم تركيزها في مستودعات وجدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من دار البريهي….دفتر التحملات ووهم محاربة الفساد

من دار البريهي….دفتر التحملات ووهم محاربة الفساد

2022-05-24 / 23:42
Photo of رئيس البنك الإفريقي للتنمية: إفريقيا لن تواجه أزمة غذائية

رئيس البنك الإفريقي للتنمية: إفريقيا لن تواجه أزمة غذائية

2022-05-24 / 23:32
Photo of سالم المالك: النموذج التنموي المغربي الجديد “مفخرة “

سالم المالك: النموذج التنموي المغربي الجديد “مفخرة “

2022-05-24 / 22:40
Photo of بنموسى: مصلحة التلاميذ في صلب تجديد المنظومة التربوية المغربية

بنموسى: مصلحة التلاميذ في صلب تجديد المنظومة التربوية المغربية

2022-05-24 / 22:01
Photo of تأجيل محاكمة حامي الدين إلى غاية 20 شتنبر المقبل

تأجيل محاكمة حامي الدين إلى غاية 20 شتنبر المقبل

2022-05-24 / 21:53
Photo of حمضي: الحالات المشتبه في إصابتها بجدري القردة بالمملكة ” لا تدعو للقلق”

حمضي: الحالات المشتبه في إصابتها بجدري القردة بالمملكة ”…

2022-05-24 / 19:08
Photo of اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لزاكورة وبلدية آندرلخت البلجيكية

اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لزاكورة وبلدية آندرلخت البلجيكية

2022-05-24 / 19:04
Photo of بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

2022-05-24 / 18:25
Photo of احباط تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

احباط تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

2022-05-24 / 17:50
Photo of مزور: قرار الساعة الإضافية جاء بناء على دراسة همت عدة مجالات

مزور: قرار الساعة الإضافية جاء بناء على دراسة همت…

2022-05-24 / 16:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق