بعد الهزات الارضية ..برلماني يدعو إلى توفير وسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش

هبة بريس _ الرباط

دعا محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجهيز الوقاية المدنية ووسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش، خصوصا بعد الهزات الأرضية الأخيرة.

وقال توحتوح، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، حول مدى استعداد السلطات للتدخل بمنطقة الريف في حالة وقوع كارثة الزلزال لا قدر الله، (قال) : “في ظل استمرار الهزات الأرضية بمنطقة الريف، والتي أصبح يشعر بها المواطنون بشكل شبه يومي، والتي تتفاوت شدتها من ضعيفة إلى قوية، وما يخلفه ذلك من خوف وقلق والشعور بعدم الاطمئنان على حياتهم”.

وتابع: “خاصة بعد شعورهم بهزة يوم الجمعة 20 ماي 2022، والتي تجاوزت قوتها 5 درجات على سلم ريشتر، مستحضرين سيناريو الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة (الحسيمة) سنة 2004، وباعتبار أن منطقة الريف تعد نشيطة جيولوجيا، فإن الساكنة تستحضر هذا كخطر طبيعي قد يسبب كارثة ومأساة في أية لحظة لا قدر الله، ما أصبح يسبب رعبا وقلقا حقيقيا”.

وأشار إلى ضرورة أن تكون السلطات المختلفة على استعداد وجاهزية للتدخل في حالة وقوع الكارثة، لا قدر الله، مسائلا الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم تجهيزات الوقاية المدنية وغيرها من وسائل التدخل بإقليمي الناظور والدريوش، وعدم تركيزها في مستودعات وجدة.

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