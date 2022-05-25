طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تكون كتل ضبابية بالسهول الشمالية، السواحل الوسطى وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا جنوب الأطلس، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 08 و 13 درجة بالأطلس والريف، وما بين و 22 و 30 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 20 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرار ة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالمناطق الشرقية.

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