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انتخاب المغرب رئيسا للاتحاد المغاربي للمحامين الشباب

2022-05-25 / 07:33
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هبة بريس

تم بالحمامات بتونس انتخاب المغرب رئيسا للاتحاد المغاربي للمحامين الشباب.

وتم انتخاب المغرب رئيسا للاتحاد في شخص المحامي المغربي بنشيخ محمد الحبيب، خلال المؤتمر الأول للهيئة الذي انعقد ما بين 12 و 22 ماي الجاري في إطار ندوة مغاربية حول “التحكيم والعقود الدولية” عرفت مشاركة خبراء متخصصين من المنطقة المغاربية.

وأكد بنشيخ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عملية تجديد مكتب الاتحاد المغاربي تمت بحضور أزيد من 180 محاميا ومحامية من مختلف المناطق المغاربية .

وأبرز أن مؤتمر الاتحاد كان تتويجا لعدد من اللقاءت انعقدت بالمغرب لاسيما بالرباط وأكادير، وكذا بتونس.

وبالإضافة الى تجديد المكتب، أشار السيد بنشيخ إلى أن المؤتمر تطرق إلى عدد من المواضيع سواء تلك التي تهم المحامين أو تتعلق بالتكامل في المنطقة المغاربية لاسيما في مجال الخدمات.

وقال إن هدف الاتحاد هو توحيد الطاقات والعمل المشترك بالمنطقة على اعتبار، يضيف في ذات التصريح، المحاماة هي قاطرة للشعوب المغاربية.

يذكر أنه تم أيضا انتخاب المحامي المغربي مولاي رشيد الغرفي نائبا للرئيس .

وشكل الاتحاد مجلسا وطنيا موسعا ضم 75 محاميا ومحامية .

ومن المنتظر أن ينظم الاتحاد لقاء شهر دجنبر المقبل بالمغرب.

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تعليق واحد

  1. نتمنى هذا المؤثمر ان يخرج بنتيجة إيجابية ومقبولة لدى الهيئات تهم الشباب المحامين..

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