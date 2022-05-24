مقتل 21 شخصا في مداهمة أمنية بحي فقير في ريو دي جانيرو

هبة بريس _ وكالات

قتل 21 شخصا على الأقل خلال عملية أمنية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بعد عام على مقتل 28 شخصا في عملية اعتبرت الأكثر دموية على الإطلاق في الأحياء الفقيرة للمدينة.

وكانت الشرطة أعلنت ظهرا في حصيلة أولية مقتل 11 شخصا في العملية، لكن الرقم تضاعف تقريبا خلال بضع ساعات بعد نقل جثث عدة عصرا إلى مستشفى قريب، حسب معلومات وكالة “فرانس برس”.

وأكدت السلطات الصحية بولاية ريو دي جانيرو نقل 20 جثة إلى مستشفى غيتوليو فارغاس الذي نقل إليه أيضا سبعة جرحى.

والحصيلة لا تشمل قتيلة سقطت في حي فيلا كروزيرو بعدما أصيبت برصاصة طائشة.

وكانت الشرطة أعلنت أنها تعرضت لإطلاق نار فيما كانت تمهد لدخول حي فيلا كروزيرو الفقير الواقع في شمال المدينة لتوقيف “زعماء عصابات إجرامية

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