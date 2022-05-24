الصورة تعبيرية

مقتل 21 شخصا في مداهمة أمنية بحي فقير في ريو دي جانيرو

2022-05-24 / 23:17
0
هبة بريس _ وكالات

قتل 21 شخصا على الأقل خلال عملية أمنية للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بعد عام على مقتل 28 شخصا في عملية اعتبرت الأكثر دموية على الإطلاق في الأحياء الفقيرة للمدينة.

وكانت الشرطة أعلنت ظهرا في حصيلة أولية مقتل 11 شخصا في العملية، لكن الرقم تضاعف تقريبا خلال بضع ساعات بعد نقل جثث عدة عصرا إلى مستشفى قريب، حسب معلومات وكالة “فرانس برس”.

وأكدت السلطات الصحية بولاية ريو دي جانيرو نقل 20 جثة إلى مستشفى غيتوليو فارغاس الذي نقل إليه أيضا سبعة جرحى.

والحصيلة لا تشمل قتيلة سقطت في حي فيلا كروزيرو بعدما أصيبت برصاصة طائشة.

وكانت الشرطة أعلنت أنها تعرضت لإطلاق نار فيما كانت تمهد لدخول حي فيلا كروزيرو الفقير الواقع في شمال المدينة لتوقيف “زعماء عصابات إجرامية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هولندا تعتقل سوريا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هولندا تعتقل سوريا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

2022-05-24 / 21:44
Photo of إصابة شخص في إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في تكساس الأمريكية

إصابة شخص في إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في…

2022-05-24 / 20:37
Photo of مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في تبادل لإطلاق النار وسط المكسيك

مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في تبادل…

2022-05-24 / 20:10
Photo of بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني “السبل المحتملة” لتصدير الحبوب

بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني “السبل المحتملة” لتصدير الحبوب

2022-05-24 / 18:32
Photo of الإمارات ترصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

الإمارات ترصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

2022-05-24 / 16:49
Photo of “موديرنا” تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القردة

“موديرنا” تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القردة

2022-05-24 / 15:29
Photo of أمريكا تستعد لتلقيح مخالطي المصابين بجدري القردة

أمريكا تستعد لتلقيح مخالطي المصابين بجدري القردة

2022-05-24 / 12:14
Photo of منظمة الصحة: 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة وانتشاره في 19دولة

منظمة الصحة: 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة وانتشاره في…

2022-05-24 / 09:26
Photo of تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات المتحدة

تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات…

2022-05-23 / 22:46
Photo of بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

2022-05-23 / 21:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق