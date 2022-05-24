عبد العلي حامي الدين

تأجيل محاكمة حامي الدين إلى غاية 20 شتنبر المقبل

2022-05-24 / 21:53
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هبة بريس _ الرباط

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،، تأجيل النظر في محاكمة المستشار السابق عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على ضوء ملف مقتل الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى.

وأجلت المحكمة البث في الملف إلى غاية 20 شتنبر 2022، من أجل إعداد المرافعات.

ويتابع حامي الدين في حالة سراح بتهمة “المساهمة في القتل العمد” في قضية مقتل الطالب محمد آيت الجيد الملقب بـ”بنعيسى”، التي تعود إلى سنة 1993، إثر أحداث العنف التي عاشتها آنذاك جامعة فاس بين فصائل طلابية إسلامية ويسارية

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