مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في تبادل لإطلاق النار وسط المكسيك

أفادت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم في عملية تبادل لإطلاق النار وسط البلاد.

وذكر مكتب المدعي العام أن مسلحين فتحوا النار في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، على فندق ومطعم مجاور في سيلايا بولاية خواناخواتو، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، في ما يبدو أنه تبادل لإطلاق النار بين العصابات.

وأوضح أن 15 شخصا شاركوا في الهجوم وألقوا زجاجات حارقة على مكان الحادث، في هذه المنطقة التي تجتاحها الجريمة المنظمة وسيطرة العصابات.

وأشار إلى أن عناصر الأمن عثرت على قطعة من الورق المقوى في مكان الحادث، مع رسالة كتبتها على ما يبدو عصابة مخدرات، تقول إنها استهدفت عصابة منافسة في الهجوم.

وأصبحت ولاية غواناخواتو، في السنوات الأخيرة، واحدة من أكثر المناطق عنفا في المكسيك، حيث تتنافس عصابات المخدرات على السيطرة على المنطقة.

وحسب أحدث المعطيات الرسمية، فإن مكافحة العنف تكلف المكسيك ملايين الدولارات سنويا، وقد استحوذت في سنة 2021 على أزيد من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

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