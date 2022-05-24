اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لزاكورة وبلدية آندرلخت البلجيكية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جرى، أمس الإثنين بمقر عمالة زاكورة ، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لزاكورة، ومدينة “آندرلخت” البلجيكية، والتي تروم تعزيز التعاون الثنائي اللامركزي، من أجل تنفيذ مشاريع تعاون ملموسة لصالح ساكنة المنطقتين، وتعزيز العلاقات وتبادل التجارب والخبرات.

ووقع الاتفاقية عن المجلس الإقليمي الرئيس مدني شيخي، وعن الجانب البلجيكي جوليان ملكيت وزير العلاقات الخارجية والدين والرياضة عن الحكومة المحلية في بلدية آندرلخت.

ويمكن لهذه الاتفاقية حسب رئيس المجلس الإقليمي مدني شيخي أن تفتح آفاقا واسعة للتعاون الدولي، وتساهم في تنمية المنطقة وفتح المجال للاستثمار والتسويق لإقليم زاكورة باعتباره منطقة سياحية بامتياز.

وتعد مدينة اندرلخت البلجيكية واحدة من بين تسعة عشر بلدية تقع في إقليم بروكسل العاصمة، ويقطن في البلدية حوالي 108,000 نسمة.

و تشتهر البلدية بنادي آندرلخت الذي يعد أكثر الفرق البلجيكية نجاحا في المسابقات الأوروبية بلاضافة للدوري المحترفين البلجيكي.

وكان وفد بلجيكي قد حل قبل يومين بمدينة زاكورة في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من المجلس الإقليمي لزاكورة.

الوفد الذي يمثل ثلاث بلديات هي بروكسل كانسورن اندرليخت مولانبيك وبرخم سانتاكات، يتكون من حوالي 30 شخصا من بينهم وزيرين محليين و سياسيين ومستثمرين وأدباء وفنانين تشكيليين، بالإضافة إلى أفراد من الجالية المغربية ببلجيكا.

وحسب المدني شيخي رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، فإن الزيارة تندرج في إطار الدينامية التي يعرفها المجلس خاصة في الإنفتاح على التجارب الدولية، وتبادل الخبارات والتجارب بين المنتخبين في زاكورة ونظرائهم المغاربة والأجانب.

وأضاف المتحدث أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفد البلجيكي على الفرص المتاحة للإستثمار التي يوفرها الإقليم كفضاء متنوع ثقافيا وطبيعيا.

وزاد الشيخي أن المجلس الإقليمي لزاكورة بتنسيق مع عامل الأقليم أعد برنامجا متكاملا ومتنوعا للوفد البلجيكي، يستهدف التعرف على الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم والفرص المتاحة لخلق شراكات دولية للنهوض بعدد من القطاعات الحيوية بالإقليم.

وسيتخلل البرنامج توقيع اتفاقية شراكة للتعاون بين المجلس الإقليمي وبلدية اندرليخت البلجيكية.

وتنظم هذه الزيارة بتنسيق مع السلطات الإقليمية لزاكورة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وبشراكة مع جمعية قوس قزح لتنمية الكفاءات بالمغرب وجمعية أديب البلجيكية.

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