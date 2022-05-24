تفاصيل وفاة 3 تلاميذ في انهيار سور مركز صحي بالراشيدية

2022-05-24 / 17:33
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هبة بريس - الرشيدية

لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، في حادث انهيار سور المركز الصحي للطاوس بإقليم الرشيدية .

وحسب مصدر مطلع ل”هبة بريس”، فإن الحادث وقع حينما انهار الحائط على اربعة تلاميذ كانوا ينتظرون موعد انطلاق الحصة الدراسية المسائية بسبب الرياح القوية التي عرفتها المنطقة.

وحسب ذات المصدر فقد تسبب الحادث في وفاة التلميذين “م.اذ” 11 سنة، و”سا.ا.بن” 12 سنة في الحين، في حين لفظ التلميذ “ي.او” 12 سنة أنفاسه الأخيرة، وهو في طريقه إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، مضيفا ان التلميذ “م.ا.بن” 10 سنوات وصل الى مستعجلات ذات المستشفى وهو الان يتلقى العلاجات الضرورية .

وعلمت الجريدة بأن مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت والمدير الإقليمي للتعليم بالرشيدية زارا التلميذ “م.ا.بن” بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وفي طريقهم الآن إلى موقع الحادث بالطاوس

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