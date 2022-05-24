الرشيدية.. مصرع 3 فتيان وجرح آخر إثر انهيار سور بجانب مدرسة

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم الرشيدية أن ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 10 و12 سنة، لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء ، فيما أصيب آخر (حوالي 15 سنة) بجروح بليغة، إثر انهيار جزئي للسور الخارجي للمركز الصحي الطاوس، الكائن بجماعة الطاوس ، إقليم الرشيدية.

وأوضحت السلطات المحلية أن الفتيان الأربعة، المتمدرسين بمدرسة ابتدائية مجاورة للمركز الصحي المذكور، كانوا يستندون إلى الحائط المنهار حين مرور عاصفة رملية قوية بالمنطقة.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل المصاب إلى المركز الإستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتلقي العلاجات التي تستلزمها حالته الصحية.

كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.

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