قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة مالطا

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

في إطار تقريب خدماتها من مرتفقيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة في مالطا، وخصوصا القاطنين بالمقاطعات والمدن المالطية البعيدة، تستمر القنصلية العامة للمغرب بروما في تطبيق برنامج القنصلية المتحركة “من أجل تكريس منهجية القرب لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمالطا.

وواصلت قنصلية المغرب بروما، نهاية الأسبوع الماضي، تنقلها إلى دولة مالطا وحطت الرحال بالعاصمة فاليتا ، من أجل توفير خدمات قنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بهذه المنطقة.

وحسب اللجنة المشرفة على هذه المبادرة، فقد تمت معالجة جل الطلبات همت المصالح القنصلية، كتجديد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية أو تمديد صلاحيتهما، والتسجيل في الحالة المدنية وبعض العقود العدلية، وشملت بعض الشواهد والوثائق الإدارية وبعض الاستشارات القانونية.

وتندرج هذه المبادرة تماشيا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن، و التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر،و تتبعه الشخصي لتنفيذ تعليماته ،الرامية لتحسين جودة الخدمات القنصلية و تسهيل الاجراءات،وتجنيبهم عناء التنقل الى العاصمة الإيطالية روما .

يذكر أن القنصلية المغربية بروما جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها القنصلية المتنقلة

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