مزور: قرار الساعة الإضافية جاء بناء على دراسة همت عدة مجالات

هبة بريس - الرباط

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قرار زيادة الساعة في التوقيت الرسمي للمملكة جاء بناء على دراسة أنجزت سنة 2018 والتي همت تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات .

هذه الدراسة، تقول الوزارة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، شملت عددا من المجالات والتي تهم الصحة والطاقة والتربية الوطنية والنقل والأمن العام والاستهلاك الطاقي للأثر الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة، أن الدراسة بينت أن هذا التوفير سيسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، هذه للأخيرة التي لها أهمية كبيرة خصوصا في هذه التداعيات الدولية.

كما سيمكن هذا التوقيت من انخفاض انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون وبالتالي خفض تلوث البيئة وتأثيرها على المواطنين. وفق قول الوزيرة

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