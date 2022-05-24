مزور: قرار الساعة الإضافية جاء بناء على دراسة همت عدة مجالات
هبة بريس - الرباط
أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قرار زيادة الساعة في التوقيت الرسمي للمملكة جاء بناء على دراسة أنجزت سنة 2018 والتي همت تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات .
هذه الدراسة، تقول الوزارة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، شملت عددا من المجالات والتي تهم الصحة والطاقة والتربية الوطنية والنقل والأمن العام والاستهلاك الطاقي للأثر الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة، أن الدراسة بينت أن هذا التوفير سيسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، هذه للأخيرة التي لها أهمية كبيرة خصوصا في هذه التداعيات الدولية.
كما سيمكن هذا التوقيت من انخفاض انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون وبالتالي خفض تلوث البيئة وتأثيرها على المواطنين. وفق قول الوزيرة
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24 تعليقات
ياك وعدتونا في الانتخابات انكم ستحذفون هذه الساعة .والان بدا لكم غير ذلك يا حكومة البانديا.وهكذا شفنا التغيير من الايام الاولى واستهلنا ما احسن.ما شفنا منكم يا محكومة غير الويلات ارتقاع الاسعار والجفاف والسهض قبل اوانه وكثرة الاجرام.والله اشوف من حال المستضعفين
إذا كانت قرارتكم تستند فعلا إلى نتائج الدراسة فقومو بنشر هذه الأخيرة مع تبيان المنهجية المعتمدة والدلائل التي تعزز مصداقية هذه الدراسة وإلا فإن مبرراتكم كذب وبهتان حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
الإخوان واش كاين شي حل ولا غير كنهضرا ونعلقوا غير في مواقع التواصل الإجتماعي ؟؟؟؟ راحنا معذبين نفسيا وجسديا ديروا لنا شي حل الله يرحم الوالدين
كلام فارغ ولا اساس له من الصحة بل بالعكس الساعة الاضافية اضرت بصحة المواطنين حيث اصبح المواطن يعيش توقيت يخالف توقيته البيولوجي مما يؤدي للخلل في ساعات النوم والاستيقاظ واغلب المواطنين اصبحت لهم مشاكل مع ارباب العمل والشركات بسبب هذه الساعة بحيث اصبح العامل يتأخرون في الوصول لمكان عملهم بسبب الارهاق التي سببته الساعة الاضافية ( بلا ماتبقاو اتكذبوا على الشعب